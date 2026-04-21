心地よいシンプルな暮らしを10年続けている、整理収納アドバイザーのFujinaoさん。ここでは、Fujinaoさんが快適な毎日のために意識している「もの選び」にまつわる小さな習慣6つについて語ります。片付けのリバウンド防止にも役立つアイデアを、ぜひ参考に。1：「代用できるか」考えて、多用途のものを選ぶ家の中をキレイな状態に保つためには、ものの量を減らすことがいちばんの近道。そのために大事なのが「専用の品を減らして多