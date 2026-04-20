ガンバ大阪は４月20日、負傷していた半田陸の診断結果を発表した。24歳のDFは、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド（WEST）の開幕から９試合すべてに出場していたが、11日に行なわれた第10節のセレッソ大阪戦（０−１）で受傷。32分、相手FW阪田澪哉にボールを奪われると、それを回収しようと自陣ペナルティエリア手前で守備をした直後、苦悶の表情を見せながら左膝の辺りを気にする素振りを見せ、その場に倒れこむ。その後