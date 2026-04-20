G大阪に痛手。C大阪戦で前半途中に負傷交代、24歳DFが左膝の前十字靱帯損傷及び外側半月板損傷と診断

G大阪に痛手。C大阪戦で前半途中に負傷交代、24歳DFが左膝の前十字靱帯損傷及び外側半月板損傷と診断