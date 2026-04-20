中東情勢に伴う建設資材の高騰を受け、県は4月20日、事業者を対象に不安解消を目的とした特別相談窓口を設置しました。中東情勢の悪化による原油高を受けて、県内では建設現場で使用されている石油由来の塗料やシンナーが入手困難になっていると報告されています。こうした現状を踏まえて県は20日、県の事業を受注している受注者を対象とした電話相談窓口を設置しました。（県建設管理課・貞野哲也 課長補佐）「原材料費、エ