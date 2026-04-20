俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の第15回「姉川大合戦」が、19日に放送された。以下、ネタバレを含みます。【ここは地獄じゃ】ネット衝撃のシーン大河ドラマ第65作となる同作は、戦国時代の中心を舞台に、豊臣兄弟の強い絆と天下統一までの軌跡を描く物語だ。主人公は天下人・豊臣秀吉の弟である豊臣秀長。歴史に「if」はないとされる中でも、「秀長が長生きしてい