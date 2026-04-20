朗報直後の心配なニュースに、日本サッカー界は騒然となった。現地４月18日に開催されたプレミアリーグの第33節で、三笘薫が所属するブライトンがトッテナムとアウェーで対戦。２−２のドローに終わった。この試合で、ディエゴ・ゴメスの負傷によって20分から途中出場した三笘は０−１で迎えた前半アディショナルタイム、右サイドからのクロスを左足で捉え、圧巻のボレーシュートを叩き込む。しかし、75分にピッチに座り込