SoftBankからNatural AI搭載の新スマホ「Natural AI Phone」が登場！ソフトバンクは17日、携帯電話サービス「SoftBank」向けの新商品としてAI（人工知能）開発のスタートアップである米国のBrain Technologiesが開発した利用者に寄り添う独自の「Natural AI」を搭載した5G対応スマートフォン（スマホ）「Natural AI Phone（ナチュラル・エーアイ・フォン）」（型番：BGX5）を発表しています。発売日は2026年4月24日（金）で、発売