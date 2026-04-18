奥華子が、11枚目となるオリジナルアルバムをポニーキャニオンから7月22日にリリースする。 （関連：山下達郎、Mr.Children、millennium parade×Belle、奥華子……細田守が作品主題歌に求めるものとは？） 今作は、2019年3月にリリースした10thアルバム『KASUMISOU』以来、7年4カ月ぶりとなるオリジナルアルバム。CDは全12曲収録予定で、完全限定豪華盤、初回盤、通常盤の3形態でのリリースとなっ