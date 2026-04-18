北海道旭川市で2021年3月、中学2年の廣瀬爽彩（さあや）さん（当時14歳）が凍死した状態で発見された。出版社系のウェブメディアの報道をきっかけに、この出来事は「いじめ自殺」として社会的に大きな注目を集め、5年がたった今もネット上で繰り返し取り上げられている。しかし、ネット上には事実関係が不明確な情報や誤解に基づく発信も広がっている。こうした状況を受け、当時の学校関係者が公の場で反論する動きも出ている。な