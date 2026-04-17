アイアップから、「ピアプロキャラクターズ」の「ぷちふれ！」シリーズに、3つの新グッズが登場。「初音ミク」たち「ピアプロキャラクターズ」のミニキャラが、お花にのったデザインがかわいらしいグッズが発売されます☆ アイアップ「ピアプロキャラクターズ」ぷちふれ！ シリーズ 発売予定：2026年8月より順次※アイアップ公式オンラインストアで2026年6月ごろ予約開始予定販売店舗：アイアップ公式オン