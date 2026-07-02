1日朝、栃木・日光市の整骨院に、高齢女性が運転する車が突っ込む事故が発生した。運転していた83歳の女性は「これまで無事故、無違反を続けていた」といい、「免許証返納します」と話した。壁砕かれ窓枠くの字に変形ボンネットがつぶれ、タイヤはパンク。1日午前9時前、栃木・日光市の整骨院に突っ込んだ車だ。店主は「最初地震かなと思ったが、車が来たので『おお！』」と思って」と振り返る。壁は砕かれ、窓枠はくの字に変形し