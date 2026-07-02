イングランド―コンゴ後半、決勝点となる2点目のゴールを決めるイングランドのケーン（中央）＝アトランタ（共同）イングランドがケーンの2ゴールで逆転勝ち。0―1で迎えた後半30分、ゴードンが左から入れた浮き球に頭で合わせて追い付いた。同41分はゴール前で豪快に右足で決めた。コンゴは前半7分、ゴール左でクロスを受けたシペンガが先制。GKムパシが至近距離からのシュートを何度も止めて奮闘したが、追加点を奪えなかっ