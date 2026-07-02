今日7月2日は、九州から関東で非常に激しい雨や激しい雨が降るでしょう。土砂災害や河川の増水、氾濫、低い土地の浸水に警戒が必要です。東北は南部を中心に午後も雨が降る見込みです。北海道はおおむね晴れるでしょう。沖縄は夏空が広がりそうです。九州から東北南部で雨非常に激しい雨や激しい雨も今日2日は午前中を中心に九州や四国、中国、近畿、東海、関東甲信にかけて広く雨で、局地的に非常に激しい雨や激しい雨となるお