「レベル5氾濫発生情報」が、熊本県と大分県を流れる筑後川に発表されました。国土交通省によりますと、杖立橋付近の左岸で河川が実際に氾濫しているのが確認されました。近くにいる方は、今すぐ命を守るための最善の行動をとってください。今から自治体の定めた避難場所などを目指すことは、かえって危険な場合もあります。外に出て避難する場合には周囲の状況を十分確認してください。状況に応じて、今いる建物の上の方の階など