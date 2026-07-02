「レベル5氾濫発生情報」が、熊本県と大分県を流れる筑後川に発表されました。国土交通省によりますと、杖立橋付近の左岸で河川が実際に氾濫しているのが確認されました。近くにいる方は、今すぐ命を守るための最善の行動をとってください。今から自治体の定めた避難場所などを目指すことは、かえって危険な場合もあります。外に出て避難する場合には周囲の状況を十分確認してください。状況に応じて、今いる建物の上の方の階など
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 行方不明の10歳男児が死亡 石川
- 2. 佐藤二朗 ドラマ降板訴えていた
- 3. 久保 若手へ警鐘「同じじゃ…」
- 4. ゆりにゃPのグループ 脱退3人目
- 5. PS5新作のディスク版 生産終了へ
- 6. 風俗嬢刺殺事件直後の緊迫の一幕
- 7. 佐藤二朗「残念」報道にコメント
- 8. けんと違いで伯からコメント殺到
- 9. 長友「W杯への炎は消えてる」
- 10. 塩貝健人「今更発言撤回はない」
- 1. 行方不明の10歳男児が死亡 石川
- 2. 風俗嬢刺殺事件直後の緊迫の一幕
- 3. 佐藤二朗 橋本愛にハラスメント?
- 4. 母娘の遺体発見 逮捕の父を釈放
- 5. 配信中の女性殺害 被告が謝罪
- 6. 女性議員にキス 市議を書類送検
- 7. 九州で線状降水帯相次ぐ 警戒を
- 8. 小牧の工場直売 朝から行列の訳
- 9. ゆいぴす LINE流出で出勤困難に
- 10. 関係者4人が死亡 最悪の事故物件
- 1. 秋篠宮さま無表情「顔色が悪い」
- 2. もっちゅりん販売中止「賢明」
- 3. 市川市動物園 飼育員を撮影禁止
- 4. もっちゅりん 第2弾の販売を中止
- 5. 50代が気づいた老後に必要なもの
- 6. 「独身偽装」男の呆れたウソ
- 7. コストコ価格末尾に隠された秘密
- 8. 養子案の制度設計論戦へ 焦点は
- 9. チルアウトの「消せる」広告話題
- 10. はたらく細胞作者 性被害を公表
- 1. 狙われる日本人…機内で異常事態
- 2. 台湾が4万円配布 日本人が狙いか
- 3. 中国、拘束の日本人2人を逮捕
- 4. 実在しない花の種 販売が横行
- 5. 民族団結進歩促進法 日本も標的?
- 6. テイラーとケルシー NYで挙式へ
- 7. 米登山家 山海の「セブン」制覇
- 8. 欧州襲う熱波 1300人以上の死者
- 9. 日本人が「日本人論」を好きな訳
- 10. Claude Code 接続元を日付で判別
- 1. 国家公務員 夏ボーナス73万円に
- 2. 主婦「サイゼ戦略」で月収100万
- 3. 残クレでアルファード購入に警鐘
- 4. 何この安さ W杯特需狙いが過酷に
- 5. アサヒ飲料「モンスター バッドアップル」発売、果汁シリーズ初のアップルフレーバー
- 6. アサヒ、三ツ矢サイダー値上げ
- 7. 新NISA SBI証券のお勧めファンド
- 8. 「写ルンです」20年ぶり新商品
- 9. LINEヤフー 食べログ争奪に参戦
- 10. 新卒ニート→純資産10億築けた訳
- 1. 本聴き放題 Audibleが3か月無料
- 2. 使い勝手が神 中古iPadProヤバい
- 3. Threads 日本で利用時間2.3倍に
- 4. TikTok、SNS依存症訴訟で和解
- 5. 【もうすぐ】先行セール vs 本番はどっちで買うべき？Amazonプライムデーを徹底解説
- 6. ダブルにする？トリプルにする？かつや「大判豚の生姜焼きとチキンカツの合い盛り」
- 7. 【7/13まで】Amazonの電子書籍読み放題サービス「Kindle Unlimited」が3カ月間無料に
- 8. アイオー、液晶ディスプレイの累計出荷が2,000万台に プレゼントキャンペーン実施
- 9. スマホのカメラをちょっぴり便利に！雑誌「DIME」の5月号付録「CHUMS 2in1クリップ式スマホレンズ」を使ってみた【レビュー】
- 10. Amazonがドローン配達サービスをイギリスとイタリアでも展開する予定、医薬品のドローン配達も開始
- 11. 買うべきか？1万7000円台の投げ売りiPhone 11…「めちゃくちゃ面白い」驚きの性能
- 12. iPhoneの文章移動はドラッグ＆ドロップで iOS 11新機能で素早くテキスト編集:iPhone Tips
- 13. セガサターンのCDプレイヤー機能で意外なものが再生できてしまった話：レトロゲーム浪漫街道
- 14. ソニーの未発表な次期スタンダードスマホ「Xperia 10 VIII」と見られる「PM-152*-BV」が認証通過！今年は1 VIIIとともに上期に投入か
- 15. 「初音ミク」の通知ボイスが「iTunes Store」に登場！
- 16. アイ・オー・データ機器、今日から社名が「株式会社アイオーデータ」に
- 17. エアコンからバラバラと壊れたパーツが降り始めたので修理を依頼してみたよレポート
- 18. オリンパス、M.ZUIKO DIGITALレンズロードマップの最新情報を公開
- 19. Yahoo!メール PC版デザイン刷新
- 20. バッファローの外付けブルーレイドライブ 7月終売から一転 販売継続へ でもやっぱりなくなり次第終了
- 1. 久保 若手へ警鐘「同じじゃ…」
- 2. 長友「W杯への炎は消えてる」
- 3. けんと違いで伯からコメント殺到
- 4. 塩貝健人「今更発言撤回はない」
- 5. 素人の日本代表批判はどうでもいい！「俺より巧い日本人つれてこい」 内田篤人の鬼メンタル
- 6. レブロン退団声明「光栄だった」
- 7. 伊東純也 今後の代表活動に言及
- 8. 日本2失点目 FIFA分析映像で議論
- 9. 高野連会長、会見直前にホテルか
- 10. ブラジル戦 ワースト視聴率な訳
- 1. 佐藤二朗 ドラマ降板訴えていた
- 2. ゆりにゃPのグループ 脱退3人目
- 3. PS5新作のディスク版 生産終了へ
- 4. 佐藤二朗「残念」報道にコメント
- 5. ツアー前の結婚に亀梨ファン憤慨
- 6. ぐんぴぃ 恋人との破局を報告
- 7. 「ぶいすぽっ！」活動休止処分の小森めと、千燈ゆうひが復帰 ファンに謝罪 「犯罪行為」「不倫」を否定
- 8. 超ときめき宣伝部 電撃解散発表
- 9. 釈由美子 珍名ゆえの恐怖体験
- 10. 坂口杏里「ネットのおもちゃ」
- 1. 14歳で出産 修学旅行で母乳騒動
- 2. 現役スタッフが選ぶスリコ神商品
- 3. 子宮頸がんになりやすい人の特徴
- 4. 不倫繰り返す妻に絶対ダメな質問
- 5. 北欧女子が疑問 日本語の謎
- 6. 70代にも大正解 UNIQLOコーデ術
- 7. 頑張らない「ゆる痩せ習慣」5つ
- 8. 紗栄子 パートナーの毛に持論
- 9. 防衛省市ヶ谷庁舎に「LUUP」導入
- 10. 娘の鞄に避妊具 母は探偵に依頼