無印良品のおすすめのおやつを5つ紹介します。今回は、無印良品好きのESSEベストフレンズ101メンバーが選んだアイテムを、料理研究家・しらいのりこさんが徹底チェック。栄養がとれて罪悪感なく食べられるおやつをぜひチェックしてみてくださいね。リーズナブルでおいしい「スティック切れ端干しいも」・間食にほどよい度：75％【写真】食べやすくてコラーゲンもとれるおやつ無印良品の『素材を生かしたスティック切れ端干しいも