G大阪のイッサム・ジェバリがスルーパスで決勝進出に貢献したガンバ大阪は4月15日に行われたAFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）準決勝第2戦でタイ1部バンコク・ユナイテッドと対戦した。第1戦を0-1で落としていたG大阪だが、この試合に3-0で勝利して決勝進出を決めている。チームの勝利を決定づけた食野亮太郎の3点目のゴールにつながったチュニジア代表ストライカーのプレーに注目が集まっている。前半19分にチュニジア代表FW