G大阪のイッサム・ジェバリがスルーパスで決勝進出に貢献した

ガンバ大阪は4月15日に行われたAFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）準決勝第2戦でタイ1部バンコク・ユナイテッドと対戦した。

第1戦を0-1で落としていたG大阪だが、この試合に3-0で勝利して決勝進出を決めている。チームの勝利を決定づけた食野亮太郎の3点目のゴールにつながったチュニジア代表ストライカーのプレーに注目が集まっている。

前半19分にチュニジア代表FWイッサム・ジェバリのパスからチャンスを作ったG大阪は、デニス・ヒュメットのシュートがブロックされたこぼれ球を山下諒也がゴールに蹴り込み、先制点を挙げる。このゴールで2試合の合計スコアを1-1とすると、ここからジェバリが圧巻のプレーを見せる。

前半39分にジェバリは、自ら獲得したPKのキッカーを務める。これは止められたがこぼれ球をゴールに押し込んで、第2戦のスコアを2-0とした。さらに試合終盤の後半37分にはジェバリがスルーパスを出すと、これを飯野がゴールに決めて3点目を奪取。1点ビハインドで迎えたアウェーゲームを3-0で制したG大阪が、2試合合計スコアを3-1として決勝進出を果たした。

ジェバリが演出した3点目のゴールシーンには、SNS上でもファンから「ジェバリが二川に見える」「中にヤットかフタさん入ってる？」「この点は本当に大きい」「アシストが良すぎる！」「魔法のようなアシスト」「ジェバリの『これ決めてね』と言わんばかりの綺麗なパス」「ジェバ兄、ホンマ引き出し増えたよな」「ジェバリのスルーパス大好物です」と言った声が寄せられた。（FOOTBALL ZONE編集部）