53歳に単身でスペインに留学し、4年間でスペイン、ジョージア、そして現在のタイへと、暮らす場所を移してきたRitaさん（56歳）。地域も文化も生活スタイルもまったく違う場所ばかりで、そのたびに「また一からやり直しだな」と思っていたそう。でも、3か国目にして「暮らしの本質って、どこでも同じかもしれない」という感覚に。Ritaさんが感じた「どの国でも変わらなかったこと」を3つ教えてくれました。1：言葉は違うのに、不思