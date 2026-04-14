猫は高いところから落ちると、最初にどんな姿勢であっても必ず足から着地するという驚きの能力を持っている。猫好きなら一度は目にしたことのある光景だろう。しかし、その軽やかなひねりの仕組みを正確に説明しようとすると、途端に話は難しくなる。この猫の空中回転、いわゆる「猫ひねり」の謎を追ったのが、物理学者グレゴリー・J・グバー氏による『「ネコひねり問題」を超一流の科学者たちが全力で考えてみた』（ダイヤモ