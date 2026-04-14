お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博が13日までにオフィシャルブログを更新。お笑いコンビ・爆笑問題の田中裕二の自宅で行われた食事会に招かれ、家族で訪問した時の様子を明かした。 11日、東は「最高の夜！」と題してブログを更新すると「先日 爆笑問題の田中さんちにお呼ばれ」と報告。大きなテーブルに美味しそうな料理やワインなどがずらりと並ぶ写真とともに、お笑いタレントの古坂大魔王やお笑いコンビ・X-GUNの西尾季隆らと