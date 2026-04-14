東貴博、爆問･田中の豪邸で大盛り上がり「家がデカい」「くそ〜」
お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博が13日までにオフィシャルブログを更新。お笑いコンビ・爆笑問題の田中裕二の自宅で行われた食事会に招かれ、家族で訪問した時の様子を明かした。
11日、東は「最高の夜！」と題してブログを更新すると「先日 爆笑問題の田中さんちにお呼ばれ」と報告。大きなテーブルに美味しそうな料理やワインなどがずらりと並ぶ写真とともに、お笑いタレントの古坂大魔王やお笑いコンビ・X-GUNの西尾季隆らとともに食事を楽しんだことを告白。
「全然気を使わないのよね むしろ田中さんが使う」とリラックスした雰囲気だったことを振り返り、「みんな家族を連れ立って」と家族ぐるみでの交流だったことも紹介。子どもたちも一緒に過ごし、ハンモックで楽しそうに遊ぶ次女の姿や古坂が次女を高く持ち上げる場面では「高過ぎる」としながらも「超絶笑顔で楽しんでた」「最高の夜よね」と微笑ましい様子をつづった。
また、田中の妻でタレントの山口もえが料理を担当し、田中自身が皿などを洗っていたそうで、「何から何までご馳走さMAX！」ともてなしにも感謝。さらに、子どもたちのダンスも披露されたといい、「最高だったなぁ」と充実した時間を回顧。最後には「つーか家がデカい」「くそ〜」と率直な感想も漏らしつつ、楽しいひとときを締めくくった。
この投稿にファンから「テーブルでかっ」「部屋広っ」「どんな豪邸なんですかっ！」「このメンバーは楽しいはず」「ボキャブラ世代にはうれしい♪」「最高の夜を過ごせてよかったですね」 などの声が寄せられている。
東とタレントの安めぐみは2011年12月に結婚。15年３月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生している。
11日、東は「最高の夜！」と題してブログを更新すると「先日 爆笑問題の田中さんちにお呼ばれ」と報告。大きなテーブルに美味しそうな料理やワインなどがずらりと並ぶ写真とともに、お笑いタレントの古坂大魔王やお笑いコンビ・X-GUNの西尾季隆らとともに食事を楽しんだことを告白。
また、田中の妻でタレントの山口もえが料理を担当し、田中自身が皿などを洗っていたそうで、「何から何までご馳走さMAX！」ともてなしにも感謝。さらに、子どもたちのダンスも披露されたといい、「最高だったなぁ」と充実した時間を回顧。最後には「つーか家がデカい」「くそ〜」と率直な感想も漏らしつつ、楽しいひとときを締めくくった。
この投稿にファンから「テーブルでかっ」「部屋広っ」「どんな豪邸なんですかっ！」「このメンバーは楽しいはず」「ボキャブラ世代にはうれしい♪」「最高の夜を過ごせてよかったですね」 などの声が寄せられている。
東とタレントの安めぐみは2011年12月に結婚。15年３月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生している。