「最近、服選びが難しくなってきた」と感じることはありませんか？50代になると体型や好みが少しずつ変わり、なにを着ても服がしっくりこなくなることも。プロの手を借りて服を見直したのは、整理収納アドバイザー1級・クリンネスト1級の資格をもつESSEベストフレンズ101メンバーの宮入京子さん。実践しているという手放しルールをご紹介します。この冬1度も着なかった服は手放す春は衣替えの季節ですが、本当に必要なのは服の入