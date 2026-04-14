【「マインクラフトJava版」MODかんたんインストール機能】 4月13日リリース GMOペパボは4月13日、ゲーム用マルチプレイサーバーが簡単に立てられる「ロリポップ！ for Gamers」において、「『マインクラフトJava版』MODかんたんインストール機能」をリリースした。 これにより、「ロリポップ！ for Gamers」の管理画面内で、「Minecraft（Java版