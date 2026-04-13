朝はその日の充実度を左右する大切なひととき。50代の人気エッセイスト・小川奈緒さんも、出産を機に夜ふかし派から朝型へチェンジ。今では5時前に起き、白湯やヨガで心と体を整えるのが日課になっているそう。1日を気持ちよくスタートさせる、小川さん流の「朝の過ごし方」を紹介します。※ この記事は『家で整う』（集英社クリエイティブ発行）に掲載された内容を一部抜粋・再編集して作成しています【写真】50代・小川奈緒さん