町長によるパワーハラスメント問題が争点となった西川町長選挙は12日投開票が行われ、現職の菅野大志さん（47）が新人に2倍以上の大差をつけ、再選を果たしました。注目の選挙戦を振り返ります。再選を果たした菅野大志さん（47）「人口減少、若年層の割合を4年間あまり減らさず、少しずつ成果が見えてきた。これから気を付けながら頑張れという風に町民の皆様から付託を頂きましたので、これから4年間も西川町の未来を人口