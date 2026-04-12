2025年1年間に徳島地方法務局が救済手続きを始めた「人権侵犯事件」は45件で前の年と比べ15件減りました。徳島地方法務局によりますと2025年に寄せられた人権侵害の相談のうち救済手続きを始めた「人権侵犯事件」は45件で前の年より15件減りました。種類別では名誉・プライバシー関係が11件と最も多くうち8件はインターネットによるものでした。次いで「労働権関係」が10件でうち7件はパワー・ハラスメントに関