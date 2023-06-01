[4.11 ブンデスリーガ第29節](ミレントア・シュタディオン)※25:30開始<出場メンバー>[ザンクト・パウリ]先発GK 22 ニコラ・バシリDF 3 カロル・メッツDF 5 ハウケ・バールDF 15 安藤智哉MF 10 ダネル・シナニMF 11 アルカディウシュ・ピルカMF 16 藤田譲瑠チマMF 20 マティアス・ラスムセンMF 21 ラース・リツカMF 28 マティアス・ペレイラ・ラージFW 27 アンドレアス・フントンジ控えGK 1 ベン・フォルDF 4 ダビド・ネメス