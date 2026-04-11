同じホテル・同じ部屋タイプであるにもかかわらず、予約する日やタイミングによって宿泊料金が大きく変わることに疑問を感じたことはないでしょうか。 この背景には「変動料金（ダイナミックプライシング）」という仕組みがあります。本記事では、ホテル料金が変動する理由とその仕組みについて解説します。 変動料金とは何か 変動料金とは、需要と供給に応じて価格を変動させる仕組みのことです。ホテル業界では