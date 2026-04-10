鳴門市に清少納言の墓と伝わる塚があるのをご存じでしょうか？このほど、この塚を利用した「お百度参り」のお参りどころが新しく作られ、4月10日に開眼式が行われました。 （宮下アナウンサー）「春はあけぼの。ようようしろくなりゆく山ぎわ…で知られる枕草子」「その作者・清少納言は三十六歌仙の一人、清原元輔の娘です」「清原元輔は里浦の領主でした。その関係で清少納言は晩年をここ鳴門市里浦町で過ごし、里浦