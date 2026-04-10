この春、徳島大正銀行へ入行した新入行員たちが4月10日、新人研修の一環として恒例の四国八十八箇所巡りを体験しました。10日の朝、鳴門市大麻町の一番札所・霊山寺に集まったのは、2026年4月に徳島大正銀行へ入行したばかりの新入行員64人です。（徳島大正銀行西村博 専務取締役）「徳島大正銀行の職員としての誇りを持ってください、実際に体験することで、必ず気づきがあります」「徳島大正銀行で働きだして、この経験はつなが