大分県教育委員会は10日、通勤中に36キロオーバーのスピード違反で摘発された県立学校の事務長を戒告の懲戒処分としたと発表しました。 大分県教委によりますと、県立学校に勤務する男性事務長（52）は去年5月朝、乗用車で通勤中に臼杵市野津町の国道10号を時速86キロで走行し、36キロ超過のスピード違反で摘発されました。 その後、男性事務長は大分簡易裁判所から去年6月、罰金5万円の略式命令を受け