AI情報分析サイト「Artificial Analysis」の動画生成AI性能ランキングに「HappyHorse-1.0」という名前のモデルが登場し、GoogleやByteDanceなどの高性能モデルを抜いてランキング1位の座を獲得しました。Text to Video Leaderboard - Top AI Video Modelshttps://artificialanalysis.ai/video/leaderboard/text-to-videoImage to Video Leaderboard - Top AI Video Modelshttps://artificialanalysis.ai/video/leaderboard/image-t