警察車両の赤色灯交際相手の女性に暴行してけがをさせたとして、神奈川県警が傷害容疑で相模原市議の折笠正治容疑者（48）を逮捕していたことが12日、捜査関係者への取材で分かった。逮捕は10日。逮捕容疑は女性の顔を殴るなどし、けがをさせた疑い。捜査関係者によると、折笠容疑者はこの女性への暴行容疑で今春にも逮捕され、釈放されていた。折笠容疑者は2019年の相模原市議選で初当選し、23年に再選。自民会派に所属して