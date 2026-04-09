「母さん、大丈夫？」隣に座る妻をやさしく気遣いながら取材に答えてくれたのは、岡山県在住の真吾さん（55）。彼の人生は妻のかおりさん（55）が50歳の若さで『若年性アルツハイマー型認知症』と診断された日から一変した――。真吾さんはトラックドライバーとして勤務する傍ら、SNSを発信。TikTokのフォロワー数は12万人を越え、朝の情報番組『DayDay.』（日本テレビ系）でも特集されるほどの注目の“発信者”である。「僕がもと