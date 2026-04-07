大阪府羽曳野市の南阪奈道路で、高架の壁を突き破って転落したダンプカー＝7日午後1時47分7日午後0時半ごろ、大阪府羽曳野市古市の南阪奈道路で、通行人から「ダンプカーが落ちてきた」と110番があった。大阪府警などによると、8トンのダンプカーが高架の壁を突き破り、約20メートル下の空き地に転落した。50代の男性運転手が病院に搬送されたが、意識はあるという。府警によると、現場は対面通行の片側1車線で、緩やかな右カ