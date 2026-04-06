徳島大学で4月6日に入学式が行われ、学部・大学院あわせて1912人の新入生が、学生生活の第一歩を踏み出しました。（医学部）「家族に伝えたいです。まず、入学させてくれてありがとうと、これから頑張るということも伝えます」2026年度、徳島大学には学部・大学院あわせて1912人が入学しました。アスティとくしまで行われた入学式では、新入生を代表して医学部の横谷歌南さんが宣誓しました。（新入生代表 医学部・横谷歌南さん）