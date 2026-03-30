67歳の男性が生まれた際に別の赤ちゃんと取り違えられた問題で、東京都は「生みの親の特定はできなかった」とする報告書を男性に手渡しました。この問題は、江蔵智さん（67）が1958年に都立墨田産院で別の赤ちゃんと取り違えられ、生みの親を探す調査を都に求めた裁判で、東京地裁が2025年4月に調査を命じる判決を言い渡したものです。これを受けて都は、調査対象者を38人とその両親14人のあわせて52人に絞り込み調査していました