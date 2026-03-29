バスケットボール男子B2リーグの山形ワイヴァンズは29日、アウェーで愛媛オレンジバイキングズと対戦し、67対で65で敗れました。暫定順位は東地区で7チーム中6位です。次戦は4月1日ホームで岩手ビッグブルズとと対戦します。