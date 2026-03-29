「毎日の掃除を少しでもラクにしたい」「床掃除に時間をかける余裕がない」そんなかたに注目されているのがロボット掃除機です。近年は吸引だけでなく水拭きや自動ゴミ収集など機能も進化し、家事の負担を減らしてくれる便利な家電として人気が高まっています。しかし、いざ選ぼうとすると種類や機能が多く、「どれを選べばいいの？」と迷ってしまうことも。そこでこの記事では、ラク家事アドバイザーの島本美由紀さん監修のもと、