Vシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』、豪華アーティスト18組が歌うEDテーマ曲『シンガロン！スーパー戦隊SONG』、エンディング映像 50年間ありがとうver.が公開された。『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』は指輪の力で最高最強の《ナンバーワン》を目指す物語。そして2024年2月まで放送していた、車をモチーフにした ”バクアゲ” な『爆上戦隊ブンブンジャー』が夢の共演を果たす。さらに、本作は、