猫にとっての「譲り合い」とは？ おやつをあげるとき、遊んでいるとき、猫を複数飼っている飼い主さんの場合、一度にすべての猫と関わるのが難しいこともあります。 そんなとき、「お先にどうぞ」と言わんばかりに、猫たちが譲り合っているように見えることはありませんか。猫は相手のことを思いやってそうしているのでしょうか。 実は猫の世界には「譲り合い」の精神はないようです。譲り合っているように見えるのは、