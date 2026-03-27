ファミリーレストラン 「ジョイフル」 を展開する株式会社ジョイフル は、3月26日(木）「株式会社ジョイフル 2026年 春の新グランドメニュー＆ 新TV-CM 大発表会 」を開催、「ジョイフル宣伝部長」のロバート秋山竜次さんが、俳人姿に身を包んで登場しました。秋山さんは“俳人 秋山芭蕉”としてジョイフル社員が詠む「春の新メニュー俳句」を公開講評。発表会を盛り上げました。■新グランドメニューを試食新メニューの「肉旨！厚