株式会社焦点工房は、LIGHT LENS LABの「M 75mm f/2 SPII ブラック」を3月27日（金）に発売した。直販価格は13万5,900円。 1940年代のシネマレンズ「Cooke Speed Panchro Series II 50mm f/2」の描写を現代に再解釈したというライカMマウントレンズ。 色収差補正ガラスを組み合わせたダブルガウス構成（5群8枚）を採用。光学設計については高解像度のイメージセンサーでの使用も考慮したという。開放F値F2で