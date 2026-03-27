株式会社焦点工房は、LIGHT LENS LABの「M 75mm f/2 SPII ブラック」を3月27日（金）に発売した。直販価格は13万5,900円。

1940年代のシネマレンズ「Cooke Speed Panchro Series II 50mm f/2」の描写を現代に再解釈したというライカMマウントレンズ。

色収差補正ガラスを組み合わせたダブルガウス構成（5群8枚）を採用。光学設計については高解像度のイメージセンサーでの使用も考慮したという。開放F値F2での柔らかな階調表現、円形ボケ、自然な立体感を特徴としている。

鏡筒にはアルミニウム合金を採用し、内部の駆動部や接続部には真鍮パーツを使用した。

装着イメージ

撮影イメージ（提供：焦点工房）

撮影イメージ（提供：焦点工房）

撮影イメージ（提供：焦点工房）

対応マウント：ライカMマウント 対応撮像画面サイズ：35mmフルサイズ 焦点距離：75mm レンズ構成：5群8枚（ダブルガウスタイプ） フォーカス：MF（マニュアルフォーカス）※距離計連動型 絞り：F2-22 絞り羽根：12枚 最短撮影距離：0.7m フィルター径：43mm（E43） 外形寸法：約Φ54×68mm 質量：約318g