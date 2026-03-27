開催：2026.3.27会場：Ｔモバイル・パーク結果：[マリナーズ] 4 - 6 [ガーディアンズ]MLBの試合が27日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとガーディアンズが対戦した。マリナーズの先発投手はローガン・ギルバート、対するガーディアンズの先発投手はタナー・バイビーで試合は開始した。1回表、2番 チェイス・デローター 6球目