BOOKSTANDがお届けする「本屋大賞2026」ノミネート全10作の紹介。今回取り上げるのは、伊坂幸太郎（いさか・こうたろう）著『さよならジャバウォック』です。＊＊＊＊＊＊まずはタイトルを見て「ジャバウォックとは一体何なのか？」と思う人も多いのではないでしょうか。「ジャバウォック」とは、ルイス・キャロル著『鏡の国のアリス』に登場する怪物のこと。アリスは「ジャバウォックの詩」を読んだあと、「なぜか