Mozillaが2026年3月23日に公開したブログ記事で、Mozillaソフトウェアのために開発されたオープンソースのHTMLレンダリングエンジンである「Gecko」がなぜ重要なのかを解説しています。Mozillaは「Geckoが独立したブラウザエンジンとして存在することで、インターネット業界がAppleとGoogleに支配されてしまうことなく、インターネットの進化のあり方を形作る独立した声を確保する」と語りました。Competition, Innovation, and th