徳島大学病院は3月24日、急性心筋梗塞の早期治療を行うために、アプリを用いた救急車からの心電図伝送システムを導入したと発表しました。急性心筋梗塞の早期治療は、院内死亡率や予後の改善に繋がることが報告されています。これまでも心電図の伝送は推奨されていましたが、十分に活用されていませんでした。そこで徳島大学病院は、医療機関連携アプリ「Join」を導入しました。このアプリで、救急隊から静止画や動画で送られてき