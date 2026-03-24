ハワイ島の高級リゾート開発を巡る訴訟が、WBCの最中に意外な展開を見せていた。被告となった大谷翔平（31才）の反撃でヒートアップした双方の主張。攻防戦を続けた胸中と「パラダイス」のいまに迫った──。 【写真】ファミリーで帰国した大谷がベビーカーを持ち上げる姿。他、休日に愛娘と愛犬・デコピンを抱え絵本の読み聞かせをする大谷翔平なども天然の白砂が眩しいビーチとエメラルドグリーンの海を高台から望み、