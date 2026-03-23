九州・沖縄の上場企業で年収が低い会社はどこか今回は、上場企業の有価証券報告書に記載された平均年収のデータを使い、「年収が低い会社ランキング【九州・沖縄地方】」を作成した。対象は、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄の8県に本社がある企業。本社所在地はダイヤモンド社企業情報部調べ。単体の従業員数が20人未満の企業は除外している。対象期間は、2024年4月期〜25年3月期。早速、ランキングを確